Goosebumps: Canavar Firarda filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Film bu akşam saat 20:00'de yayınlanıyor. Goosebumps: Canavar Firarda konusu ne? Canavarlar Firarda oyuncuları kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 27 Kasım 2015 tarihinde vizyona giren film bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Rob Letterman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Goosebumps: Canavar Firarda filmini izlemek isteyenler arama motorlarındaki yoğunlaştı. Goosebumps: Canavar Firarda filmi ile merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

GOOSEBUMPS: CANAVAR FİRARDA KONUSU NEDİR?

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah'nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.

Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine’ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı eskisi olmayacaktır. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine’ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

GOOSEBUMPS: CANAVAR FİRARDA OYUNCULARI KİM?

Goosebumps: Canavar Firarda Yönetmen: Rob Letterman

Goosebumps: Canavar Firarda Oyuncular:Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage

Goosebumps: Canavar Firarda Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Goosebumps: Canavar Firarda Yapım Yılı: 2015 (103 dk)

Goosebumps: Canavar Firarda Vizyon Tarihi: 27 Kasım 1998 Cuma

Goosebumps: Canavar Firarda Senaryo: Scott Alexander, Larry Karaszewski

Goosebumps: Canavar Firarda Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Goosebumps: Canavar Firarda Yapım Ülkesi: ABD