Dün akşam saat 20:55 sularında Elazığ Sivrice'de 6.8'lik deprem meydana geldi. Bazı mahallelerde binaların yıkılarak enkazların meydana geldiği deprem Türkiye'yi sarstı. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşların canlı olarak kurtarılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen büyük depremler ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Gölcük depremi ne zaman oldu? 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? soruları da merakla araştırılmaya başlandı. İşte 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Gölcük depremi ile ilgili bilgiler..

GÖLCÜK DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

İzmit Depremi, Marmara Depremi olarak da anılan Gölcük depremi, 17 Ağustos 1999 tarihinde yerel saatle 03:02'de gerçekleşti.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.

Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır-hafif 100.000'e yakın yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.