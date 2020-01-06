Gökçek: Sevgili Yavaş, Ankaralı senin sayende minibüsle vals yapıyor
Ankara'da yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti. Buz tutan yolların tuzlanmaması sonucu araçlar kaza yaptı. Kayan bir minibüsü şahsi hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a , "Sevgili Yavaş, Ankaralı senin sayende minibüsle vals yapıyor" ifadeleriyle yüklendi.
Ankara'da kar yağışı bugün etkisini iyice artırdı. Olumsuz hava şartlarına hazırlıksız yakalanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medyada birçok tepki gösterildi.
#Ankarakardanakavt etiketiyle tepkilerini dile getiren vatandaşlar arasında Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek de yer aldı.
"NE KADAR ALKIŞLASAN AZ"
Gökçek, yolların buz tutmasıyla birlikte kayan bir minibüsün videosunu sosyal medya hesabında paylaşıp Yavaş'a seslendi.
"Sevgili Yavaş, Ankaralı senin sayende minibüsle vals yapıyor." diyen Gökçek, "Bir kar yağdı Ankaraya valsi bile öğrettin. Ne kadar alkışlasan az." ifadelerini kullandı.
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