Göçmenleri döve döve Türkiye'ye gönderdiler

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri, Yunanistan sınırındaki Uzunköprü ilçesinde, Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 30 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü.

HIRSIZ YUNAN POLİSİ

Yunanistan'dan, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderilen göçmenler, Yunan polisi tarafından zorla bota bindirilip, Türkiye'ye gönderildiklerini anlattı. Göçmenler, Yunan polisinin üzerlerindeki değerli eşyaları da alıp, bota binmek istemeyenleri dövdüğünü ileri sürdü.

RESMİ İŞLEM YOK

Türk Dışişleri Bakanlığı ise ekim ayına kadar, Yunanistan'dan uluslararası hukuka aykırı olarak 25 bin 404 göçmenin itildiğini açıkladı. Türkiye’ye itilen göçmenlerin, eşyalarına el konulup, resmi işlem yapmadan ve kendilerini döverek, sınıra götürüldüklerini anlattıkları kaydedildi.