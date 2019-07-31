Göçmen kaçakçılığına geçit yok

Türkiye'de 2016'dan itibaren kara ve denizlerde alınan tedbirler ve düzenlenen operasyonlar sonucu 795 bin 875 düzensiz göçmen ile 18 bin 775 organizatör yakalandı. Organizatörlerin 4 bin 883'ü tutuklandı.

YURTDIŞI OPERASYON

Yılbaşından itibaren ise 177 bin 654 göçmen umut tacirlerinin elinden kurtarılırken, operasyonlarda 4 bin 542 organizatör yakalandı. Bunlardan 927'si tutuklandı. Türk polisinin yabancı muhataplarıyla iş birliği sonucu diğer ülkelerde bu yıl düzenlenen operasyonlarda ise 148 organizatör yakalandı. Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, terör örgütü üyelerinin de gerek Türkiye'den kaçmak gerekse ülkeye girmek için göçmen kaçakçılarıyla yakın iş birliğinde olduğu tespit edildi.

FETÖ'CÜLERİ DE KAÇIRDILAR

2016'dan itibaren 343 FETÖ, 249 PKK/KCK üyesiyle dini istismar eden 240 ve aşırı sol örgüt üyesi 13 terörist yasadışı sınır geçişi yaparken yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yıl 144 düzensiz göçmen, trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerle öldü.