Göç İdaresi'nden AİHM'ye başvuru açıklaması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ın sığınmacılara karşı güç kullanımını gündemine aldı.

İKİ BAŞVURU İŞLEME ALINDI



Göç İdaresi'nden, Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için AİHM'e yapılan iki başvurunun işleme alındığı bildirildi. Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.





Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor



Edirne'de göçmenlerin geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısına, Yunan askerleri tarafından dikenli ve jiletli tel örgü çekilmeye başlandı. Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişleri devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor.

SERT MÜDAHALELER SÜRÜYOR



Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor.

JİLETLİ VE DİKENLİ TEL



Geçişlere karşı önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün, Edirne'nin Doyran köyü yakınlarında, Meriç Nehri kıyısına jiletli ve dikenli tel çekmeye başladı.