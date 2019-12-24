Göç İdaresi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi uzman yardımcısı alımı şartları neler? merak ediliyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 20 Göç Uzman Yardımcısı alımı yapıyor. Yayınlanan alım ilanına göre Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Göç İdaresi memur alımına başvurmak isteyen adaylar, alım ile ilgili diğer detayları araştırıyor. Göç İdaresi memur alımı başvurusu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

GÖÇ İDARESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1- Giriş Sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://aybu.edu.tr/gpm/ internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online olarak alınacaktır.

Giriş Sınavı başvuruları 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 05 Ocak 2020 Pazar günü saat 17.00’de sona erecektir. Online başvuru sonunda alınacak olan Başvuru Kayıt Formu bilgisayara kaydedilerek adaylar tarafından başvuru tarihleri arasında gpmsinav@ybu.edu.tr email adresine e-posta yoluyla ulaştırılacaktır.

2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 10 Ocak 2020 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek olup adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar 10 Ocak 2020 Cuma günü saat 09.00’dan 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 16:00’ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

3- Sınava girmeye hak kazanan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

4- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5- Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

GÖÇ İDARESİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları