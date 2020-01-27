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27 Ocak 2020 Pazartesi 10:09:35 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 10:50:52

Gizli bilgiler elçilere sızdı! Casus avukattan büyükelçilere gizli bilgi raporu!

FETÖ ve PKK'lı teröristleri yurt dışına kaçırmak üzere rapor hazırlayan avukat Yılmaz S. ile köstebekleri hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede, casusluktan cezalandırılması istenen şüphelilerin, usulsüzce ulaştığı gizli kalması gereken bilgileri raporlaştırarak büyükelçiliklere verdikleri belirtildi.

"Casus avukat” soruşturması, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Yılmaz S.’nin, Almanya, Norveç, İsveç, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkeleri büyükelçilerine Türk vatandaşlarıyla ilgili bilgi sızdırdığı ihbarı üzerine başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 4 ay boyunca adım adım takip edilen şüpheli S.’nin, büyükelçiliklere yaptığı ziyaretler fotoğraflandı, telefonundan yaptığı şifreli konuşmalar çözümlendi.

“CASUSLUK”TAN YARGILANACAK

Yılmaz S. ve B.D.’nin bağlantılarını mercek altına alan savcılık, söz konusu şüphelilerin oluşturduğu soruşturma konusu gizli bilgileri temin ettiği anlaşılan 3 şüpheli tespit etti. Ankara Başsavcılığınca söz konusu soruşturma tamamlandı ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilere, “Açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme”, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “Gizliliğin ihlali” suçlamaları yöneltildi.

GİZLİ BİLGİLERİ BÜYÜKELÇİLİKLERE VERDİ

İ19 yıla kadar hapis cezaları istenen şüpheli avukatlar Yılmaz S. ve B.D. dışındaki üç şüphelinin bu suçlara iştirak ettikleri belirtildi. Öte yandan, dosyada şüpheli olarak bulunan ancak firari konumdaki bir katibin dosyasının da ayrıldığı kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin, bazı büyükelçilerin talebi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili olarak araştırmalar yaptıkları, şahısların yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı, niteliği bakımından gizli kalması gereken kişisel bilgilere usulsüzce ulaşarak, bu bilgileri rapor haline getirdiği ve bilgileri isteyen büyükelçiliklere verdikleri belirtildi. Şüphelilerin, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yasa dışı yollardan Avrupa’ya kaçan ve gittikleri ülkelerde siyasi sığınma talebinde bulunan FETÖ ve PKK üyeleriyle ilgili rapor hazırladığı kaydedildi.

CASUSLUK DEĞİLMİŞ!

Şüpheli avukat Yılmaz S., emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Yaptığının mesleki sınırlar içerisinde avukatlık mesleğinden ibaret olduğunu öne süren S., “Ben mesleki ve hukuki faaliyet yürüttüm. Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklamasını yasakladığı herhangi bir bilgi temin etmedim hele de siyasal ve askeri casusluk gibi bir maksat kesinlikle yoktur. Kimsenin kişisel verisine mesleğimi kullanarak erişmedim” iddialarında bulundu.

1.1 MİLYON ÖDEME

Dosyaya giren MASAK raporuna göre, söz konusu büyükelçilikler tarafından 2000-2019 yılları arasında Yılmaz S.’nin hesabına yaklaşık 325 bin Eruo ile 1 milyon 115 bin TL yatırdığı tespit edildi. Söz konusu paranın hesabına neden yatırıldığının sorulması üzerine ise şüpheli S., “Bu ödemeler mesleki danışmanlık ve avukatlık sebebiyle zaman zaman yapılan birikmiş ödemelerdir” savunmasını yaptı.

(Yeni Şafak)

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