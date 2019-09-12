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12 Eylül 2019 Perşembe 07:03:14 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:01:46

Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama meydana geldi

Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi.

KKTC´nin Girne şehrinde askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangın, mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda art arda yaşanan patlamalar endişe yaratırken, bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik nedeniyle askeri birliğe yakın bölgedeki bir otel ile çevrede oturanlar tahliye edilmeye başlandı.

Olay Girne'nin Çatalköy bölgesindeki askeri birlikte meydana geldi. Askeri bölge içerisindeki koruluk alanda çıkan yangında alevler mühimmat deposuna sıçradı. Bölgede bulunan askerler uzaklaştırılırken, art arda patlamalar meydana geldi. Çevredeki yerleşim yerlerinden de duyulan patlamalar endişe yarattı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı olay nedeniyle ihbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olaydan kısa süre sonra KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, patlama ile ilgili sosyal medyadan bilgi paylaştı. Bakan Özersay'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Girne´nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım."

KKTC'de üst düzey bürokratlar da patlamanın ardından askeri bölgeye hareket etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve ülkede görev yapan üst düzey bürokratlar, askeri yetkililerden bilgi aldı. 

AKINCI: ÖNCELİĞİMİZ CAN GÜVENLİĞİ

Basın mensuplarına bilgi veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Belli bir mesafede tedbir almak ve patlamaların bitmesini beklemek gerekiyor. Öyle bir olay ki bu, itfaiye aracı ile de yangına müdahale edemiyorsunuz. Bu gece oldu, gündüz de olsa helikopter ile müdahale edemiyorsunuz zira tehlikeli olabiliyor. Birinci öncelik can güvenliği, ilgili makamlar da bunun gereğini yerine getirdiler. Maddi hasar noktasında da kırılan camlar var. Bunların yaraları sarılır. Her olumsuzluktan geleceğe dönük olumlu dersler çıkarmak bizim görevimiz. Bu olayda da bunu yapmak gerekecek, bunun yeri ve zamanı da şimdi değil. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

TATAR: HİÇBİR ASKERİMİZE ZARAR GELMEDİ

Başbakan Ersin Tatar da, "Hepimize çok geçmiş olsun. Aldığım bilgiye göre küçük bir yangının ilerlemesiyle mühimmat deposunda büyük bir yangın oldu. Çok şükür ki hiçbir askerimize de her hangi bir zarar gelmedi, hiçbir can kaybı olmadı. Bu şekilde bu tehlike de atlatılmış oldu. Patlamalar azaldı. Mühimmat deposundaki bu patlamalar sona erdikten sonra gereken incelemeler yapılacaktır. Şu anda soğukkanlı bir şekilde takip ediyoruz. Patlama ile bölgede bir panik yaşandı ancak devletin tüm kurum ve kuruluşları olay yerinde olayı yakinen takibe almışlardır" diye konuştu.

OTEL VE YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

Askeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.

YARALILAR VAR

Bu arada KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada yangın ve ardından meydana gelen patlamalarda, çevreye dağılan cam ya da çeşitli materyaller nedeniyle yaralananlar olduğunu ancak şu an için can kaybı yaşanmadığını belirtti. Özersay, "Şu anda yangın cephanelik bölgesinde içten içe patlamalarla devam ediyor, her patlamada şarapnel parçaları da atıldığı için bölgeye girişler kapalı, güvenli bir alan yaratıldı. Bölgedeki elektrikler de tedbir olarak kesildi. İlk belirlemeye göre can kaybı yok, ilk patlamada camlar parçalandığı için bazı cam kesikleri olan bireyler var ancak o noktada ambulans mevcut. Arapköy´deki vatandaşlar tedbir için köyü önemli ölçüde boşaltmış durumdadırlar ancak oraya dönük ilerleyen bir yangın mevcut değildir. Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın  yoktur." ifadelerini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: YANGINA HENÜZ MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise art arda patlamaların yaşandığı mühimmat deposundaki yangına henüz müdahale edilemediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah 01.30 sıralarında, Girne Acapulco kavşağı yakınlarında bulunan askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu birlik içerisindeki mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi ve patlamalar halen devam etmektedir. Şu an için herhangi bir yaralı veya can kaybı tespiti yoktur. Bölgede geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınmış olup, güvenlik açısından Girne-Değirmenlik Anayolu ile Acapulco kavşağından itibaren Girne-Esentepe Anayolu trafik akışına kapatılmıştır. Yangına henüz müdahale edilemiyor."

OTEL ODASINDAN PATLAMAYI KAYDETTİ

KKTC´de Halkın Partisi milletvekili Hasan Büyükoğlu´nun kızı Altan Büyükoğlu meydana gelen patlamayı kaldığı otel odasından kaydetti. Altan Büyükoğlu, "Bu anlatılacak gibi bir şey değil, film sahnesi gibiydi. Annemi siper aldım, birbirimizi korumaya çalıştık, yere yattık, camlar patladı üzerimize" dedi.

DHA

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