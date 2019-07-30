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30 Temmuz 2019 Salı 17:26:44 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 17:30:21

Giresun, Manisa, Zonguldak Adliyesi personel alımı sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yoğun bir şekilde aratılıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı için 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan başvurular 16 Temmuz 2019 tarihinde sona ermişti. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün içerisinde il il açıklanmaya başlandı. Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacağı bildirilmişti. Bazı iller personel alımı sonuçlarını yayınladı. Bu kapsamda Giresun, Manisa, Zonguldak Adliyesi personel alımı sonuç sayfasını erişime açtı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yoğun bir şekilde aratılıyor.  Adalet Bakanlığı personel alımı için 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan başvurular 16 Temmuz 2019 tarihinde sona ermişti. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün içerisinde il il açıklanmaya başlandı. 

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacağı bildirilmişti. Bazı iller personel alımı sonuçlarını yayınladı. Bu kapsamda personel alımı sonuç sayfasını erişime açtı. Giresun, Manisa, Zonguldak Adliyeleri personel alımı sonuçlarını açıklayan adliyelerden oldu.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 

Manisa Adliyesi Zabıt Katipliği Alımı Aday Tespit Listesi, Manisa Adliyesi Mübaşir Alımı Aday Tespit Listesi,  Salihli Adliyesi Zabıt Katibi Aday Tespit Listesi, Salihli Adliyesi Mübaşir Alımı Aday Tespit Listesi, Akhisar Adliyesi Zabıt Katibi Alımı Aday Tespit Listesi,  Akhisar Adliyesi Mübaşir Alımı Aday Tespit Listesi, Turgutlu Adliyesi Zabıt Katibi Alımı Aday Tespit Listesi, Turgutlu Adliyesi Mübaşir Alımı Aday Tespit Listesi, Alaşehir Adliyesi Zabıt Katibi Alımı Aday Tespit Listesi, Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Alaşehir Adliyesi Mübaşir Alımı Aday Tespit Listesini ayrı ayrı yayınladı. 

Giresun Adliyesi ise Giresun ve Şebinkarahisar Mübaşirlik Listesine İlişkin Tutanak, Şebinkarahisar Mübaşirlik Listesine İlişkin Tutanak, Giresun İnfaz Ve Koruma Memurluğu Sınavlarına İlişkin Duyuru, Giresun İcra Katipliği Uygulama Sınavına İlişkin Duyuru, Giresun Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına İlişkin Duyuru, Giresun Mübaşir Sınavına İlişkin Duyuru, Şebinkarahisar Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına İlişkin Duyuru, Şebinkarahisar Teknisyen(Elektrik) Unvanında Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananlar ve Şebinkarahisar Mübaşir Sınavına İlişkin Duyuru yayınladı. 

Zonguldak Adliyesi ise "Adalet Bakanlığı 2019 yılı Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli İcra Katibi, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (erkek), Sözleşmeli İnfaz ve Koruma memuru (bayan) alımına ilişkin aday tespit listeleri aşağıdaki şekilde listelenmiştir." şeklinde açıklama yaptı.

MANİSA ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

GİRESUN ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

ZONGULDAK ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

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