  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,6320
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Memura fazla mesai zammı! İşte saat başına alacakları yeni ücret Memura fazla mesai zammı! İşte saat başına alacakları yeni ücret
Dışişleri Bakanlığı'ndan AF örgütüne sert cevap Dışişleri Bakanlığı'ndan AF örgütüne sert cevap
Türkiye noktayı koydu! 120 saatin sonunda bir tane bile kalmayacak Türkiye noktayı koydu! 120 saatin sonunda bir tane bile kalmayacak
Gıda teröristlerinin etiketleri değiştirme yöntemi şaşkına çevirdi! Gıda teröristlerinin etiketleri değiştirme yöntemi şaşkına çevirdi!
Türkiye ABD'yi dize getirdi teröristler şoka uğradı! İşte başarının ardındaki unsurlar Türkiye ABD'yi dize getirdi teröristler şoka uğradı! İşte başarının ardındaki unsurlar
TSK'nın yeni gözbebeği yerli 'Zerdava' TSK'nın yeni gözbebeği yerli 'Zerdava'
Merkel'i sarsan itiraf eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den geldi: Erdoğan bizi uyarmıştı Merkel'i sarsan itiraf eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den geldi: Erdoğan bizi uyarmıştı
Son Dakika... Van'da korkutan deprem Son Dakika... Van'da korkutan deprem
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya mağlup oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya mağlup oldu
Beşiktaş 34. başkanını seçiyor Beşiktaş 34. başkanını seçiyor
Florin Andone, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! 'Onu alırsak eleştiriliriz' Florin Andone, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! 'Onu alırsak eleştiriliriz'
Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi
İki yüzlü St. Pauli! İki yüzlü St. Pauli!
MSB: PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildi MSB: PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildi
Yunan polisi göçmenleri taşıyan otobüse ateş açtı: 2 ölü 22 yaralı Yunan polisi göçmenleri taşıyan otobüse ateş açtı: 2 ölü 22 yaralı
Beylikdüzü’nde eski koca dehşeti: 3 ölü Beylikdüzü’nde eski koca dehşeti: 3 ölü
Tel Abyad bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Tel Abyad bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek
Trump G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde düzenlemekten vazgeçti Trump G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde düzenlemekten vazgeçti
Amos’un gizemi çözülüyor! Apollan tapınağının olduğu kentte çalışmalar başladı Amos’un gizemi çözülüyor! Apollan tapınağının olduğu kentte çalışmalar başladı
Harekat huzur ve özgürlük getirdi Harekat huzur ve özgürlük getirdi
Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine: 'İntikam yeni başladı' Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine: 'İntikam yeni başladı'
'Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır' 'Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır'
Belhanda krizi Belhanda krizi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ekim 2019 Pazar 10:49:23 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 11:29:42

Gıda teröristlerinin etiketleri değiştirme yöntemi şaşkına çevirdi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait 1211 parti ürün kamuoyuna duyurduktan sonra gıda sahteciliğinde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Bazı gıda firmaları ve marketler son kullanma tarihi dolan ürünleri yeniden rafa koymak için hileye başvuruyor. Etiketlerin üzerindeki eski tarihler aseton, kolonya ve alkolle silinip yeni tarih yazılıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Tarım Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinden sonra market raflarında şimdi de son tüketim tarihi skandalı ortaya çıktı. Bazı gıda firmaları ve marketler, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp, tarih yazan bölümleri aseton, kolonya ya da alkol yardımıyla silerek rafa yeniden koyuyor. Tarihleri tahrip edilen raf ömrü bitmiş ürünler vatandaşa yediriliyor.

Gıdadaki yeni skandal, bir internet sitesine yapılan tüketici şikâyetiyle ortaya çıktı. Şikâyette, bir market zincirinde satılan, Türkiye'nin en büyük süt ürünleri markalarından birinin kaşar peynirlerinin üzerindeki son kullanma tarihinin silinip, yeni bir tarihin yazıldığı belirtildi. Firma inceleme başlattığını açıkladı.

TARİHİ GEÇMİŞ VE SİLİNMİŞ!

Rafa konulan birçok ürünün son kullanma tarihi geçmiş vaziyette... Bu ürünler, birçok markette tüketiciler fark edene kadar satılmaya devam ediyor. Ancak vatandaştan uyarı geldiğinde raftan indiriliyor. Bazı ürünlerde ise son kullanma tarihleri silinmiş olarak görülüyor. Bir kısım üründe ise hiçbir tarih yazmıyor.

ASETON VE KOLONYA

Marketlerde çalışanların itirafları ise tüyler ürpertici. Bir market çalışanı, "Marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünler satılmadığı için kazanç düşürüyor. Zarar etmemek için market sorumlusu elimize kolonya tutuşturup tarihleri sildiriyor. Daha sonra da bu ürünler indirim günlerinde ya da promosyon olarak satılıyor" diyor.

İsmini vermek istemeyen bir sektör oyuncusu da "Bazı market ve bakkal sahipleriyle toptancılar, ellerinde bulunan ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tarihlerini alkolle silip, yenisini yazarak satıyor. Kimi yoğurt firması, ürünlerinin son kullanım tarihlerini yoğurdun ambalajına değil, kapağına basıyor. Böylece, sadece kapak değiştirilerek ürünler yeniden rafa konuyor" açıklamasında bulunuyor.

Sadece gıdada değil kozmetikte de benzer durum yaşanıyor. Bir kozmetik mağazası çalışanı "Genellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin son kullanma tarihinin yazılı olduğu kısmı asetonla siliyorlar. Ya yeni tarih ekleniyor ya da tarih olmadan rafta tutuluyor" diyor.

BASKINLARLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Daha önce de bir Organize Sanayi Bölgesi'nde son kullanım tarihi birkaç yıl öncesine ait olan 150 bin adet ton balık konservesini temizleyip parlatan, ardından aseton ve tinerle son kullanma tarihlerini silen, dijital baskıyla bu konservelerin son kullanım tarihini güncelleyen, değiştirip piyasaya süren işletmeye baskın yapılmıştı. Yine İstanbul'da bir işyerine yapılan operasyonda son kullanma tarihleri değiştirilen ve sahte barkodla etiketlenen kek unu, domates çorbası, pişmiş fasulye, makarna, sos, mayonez, şampanya, balzamik sirke ile tarihleri silmeye yarayan bir cihaz ele geçirilmişti. Organize ekipler cihazın yurtdışından getirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ve ürünlerin üstüne yeni tarih basımı yapmak için kullanıldığı bilgisini vermişti. Cihazla birlikte 25 adet barkod etiket printer kartuşu, 4 rulo barkod etiketi, bir adet tarih yazma makinesi ve bu cihazlarla basılmış farklı firmalara ait muhtelif barkod çıktıları ile ürün kodları da ele geçirilmişti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ