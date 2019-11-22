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22 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 22:04:26

"Gıda güvenliği milli mesele"

Başkan Erdoğan, temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılık tehlikesine dikkat çekti. Gıda güvenliğinin milli mesele haline geldiği uyarısında bulunan Erdoğan, "Tarım ürünlerini asla riske atmamalıyız" dedi.

Başkan Erdoğan, temel tarım ürünlerinde dışa bağımlının en az savunma sanayiindeki dışa bağımlılık kadar tehlikeli olduğunu söyledi. Gıda güvenliğinin milli güvenlik meselesi haline geldiği uyarısında bulunan Erdoğan, “Asla göze alınamayacak bir risk” dedi. Erdoğan, Ziraat Bankası’nın çiftçilerle dayanışmayı artıracak alışılmışın dışında kredi desteği vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası’nın çiftçilerle ortaklığa girecek türde adımlar atacağını söyleyen Erdoğan, artık hayvan ithali yapılmasını istemediklerini belirtti. 

OLAĞANÜSTÜ ÇABA HARCANIYOR 

Erdoğan, “Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Kıtaların ve çıkar mücadelelerinin kesiştiği bir bölgede yer alan bizim gibi bir ülke için bu asla göze alınamayacak bir risktir. Tarım politikalarımızı işte bu gerçeklerin üzerine bina ediyoruz. Ülkemiz için güvenlik riski oluşturacak hiçbir adıma şimdiye kadar müsaade etmedik, asla da müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

ÇİFTÇİLERİMİZİ EZDİRMEYECEĞİZ 

Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısında olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Tarım topraklarımızın miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim” çağrısı yaptı. Erdoğan, “Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Tarımda milli güvenliğimize özellikle öncelik vermeyen her türlü projeye, her türlü dönüşüme, karına-zararına bakmaksızın karşı olduğumuzu altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşan Başkan Erdoğan, “Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak, bu önemli projeyi 10 yıl içinde tamamlayacağız. Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz” dedi. 

TARIM ÜRETİMİNDE AVRUPA LİDERİYİZ

Çiftçilere bugüne kadar toplamda 137,7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini bildiren Erdoğan, “Ana muhalefetin başı zaman zaman çıkıyor saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Biz tarımsal hasılada dünyada 7., Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine 1690 tarım ürünü ihraç ediyoruz” dedi.  Erdoğan, “CHP Genel Başkanı'nın sürekli istismar ettiği buğday konusunda, göreve geldiğimizde üretimimiz, iç talebi dahi karşılayamazken, şimdi yüzde 112 gibi çok büyük bir oranı yakaladık. Fakat bunlardan anlamaz, buğdayı göster tanımaz” ifadelerini kullandı. 

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