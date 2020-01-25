25 Ocak 2020 Cumartesi 09:14:30 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 09:44:35
Gezin'de enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.
Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.
AA
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