19 Şubat 2020 Çarşamba 18:29:47 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 18:36:15
Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlatıldı
HSK, Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Gezi Parkındaki olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine ilişkin karar dün açıklanmıştı.
TRT Haber
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