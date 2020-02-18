Gezi Davası'nda karar: Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala tahliye edildi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın beraatine ve tahliyesine karar verildi. Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın da beraatine karar verildi.

Ayrıntılar geliyor...