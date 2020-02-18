18 Şubat 2020 Salı 14:50:24 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:06:35
Gezi Davası'nda karar: Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala tahliye edildi
Bugün 7’nci duruşması yapılan Gezi Parkı olayları davasında, mahkeme 8 sanığın beraatine hükmetti. Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya da tahliye kararı çıktı.
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın beraatine ve tahliyesine karar verildi. Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın da beraatine karar verildi.
Ayrıntılar geliyor...
- Gezi Davası'nda karar: Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala tahliye edildi
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