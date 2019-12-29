'Gerekirse CHP'nin önünde de otururuz'

Aydın, “Çocuklarımızı HDP'den istediğimiz gibi CHP'den de isteyeceğiz ve gerekirse CHP'nin önünde de eylem yapacağız. Kapılarında çadır kuracağız. CHP ve HDP aynı zihniyettedir” dedi. Çocuklarına seslenen Aydın, “Gelsinler buraya, PKK kandırıyor çocukları. Umudumuz gittikçe artıyor. Hepimiz kararlıyız buradan bir yere gitmiyoruz” diye konuştu.