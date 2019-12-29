29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 18:59:08
'Gerekirse CHP'nin önünde de otururuz'
PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından dağa kaçırılan çocukları için partinin Diyarbakır il başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi, 117 günü geride bıraktı. 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eyleminde yer alan Süleyman Aydın, gerekirse HDP önünde yaptıkları gibi CHP önünde de eylem başlatacaklarını söyledi.
Aydın, “Çocuklarımızı HDP'den istediğimiz gibi CHP'den de isteyeceğiz ve gerekirse CHP'nin önünde de eylem yapacağız. Kapılarında çadır kuracağız. CHP ve HDP aynı zihniyettedir” dedi. Çocuklarına seslenen Aydın, “Gelsinler buraya, PKK kandırıyor çocukları. Umudumuz gittikçe artıyor. Hepimiz kararlıyız buradan bir yere gitmiyoruz” diye konuştu.
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