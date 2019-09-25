"Gerekirse 23 ay burada bekleriz"

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 23'üncü gününe girdi. Muş'tan gelip eyleme katılan İkram Gürtük, 5 yıldır kayıp olan oğlu Musa'nın (21), PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirildiği belirlenince, cenazeyi teslim alıp memleketine döndü.

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HDP il başkanlığı önünde 45 ailenin bekleyişi sürüyor. Kızı Songül için 11 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Fatma Akkuş, dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Akkuş, kızının ve kayıp çocukların bulunmasını isteyerek, “23 gün değil, 23 ay da olsa bekleyeceğiz. Ailelere, siyasilerin, sanatçıların, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destek ziyaretleri ise çığ gibi büyüyor.