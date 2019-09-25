Gerçekleri BM'de haykırdı: Tüm dünya için adalet istiyorum

BM Genel Kurul toplantısının, dünya ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın adaleti, “hakları ve ödevleri gerektiği gibi paylaştırarak herkese hakkını vermek” olarak ifade etti. Erdoğan, şöyle devam etti: Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkeye bırakılamayacağını söylüyorum. Burada, sizlerin huzurunda tekrar ediyorum, dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı gelmiştir.

NÜKLEER EŞİTSİZLİK

Nükleer silahlara sahip olanların olmayanları özellikle tehdit etmesi, nükleer güce dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine, her krizde bir koz olarak ortaya konması, herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç, ya herkes için yasak, ya herkes için serbest olmalıdır. Gelin, insanlığın tamamının huzurlu geleceği için bu sorunu bir an önce adalet temelinde bir çözüme kavuşturalım.

HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını, 'kazan-kazan' anlayışıyla önemli bir iş birliği fırsatı olarak görüyoruz. Bölgedeki bazı ülkeler ise bizim bu makul tavrımıza rağmen tek taraflı adımlarla, enerji kaynaklarını birer sorun ve çatışma alanı haline dönüştürmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz'de, hem Türkiye'nin, hem de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız.

CEMAL KAŞIKÇI VE MURSİ

Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Türkiye'nin olayın takipçisi olmaya devam edeceğini söyledi. Muhammed Mursi'nin vefatına da değinen Erdoğan, “Mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine bile müsaade edilmemesi de içimizde kanayan bir yaradır” diye konuştu.

İŞGALCİ İSRAİL DOYMAK BİLMİYOR

Erdoğan, dünyada adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisinin, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: “İsrail neresidir, acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor, şu an artık adeta Filistin yok. İsrail doyuyor mu, hayır doymuyor. BM kararlarına uymuyor. Peki o zaman Birlemiş Milletler ne işe yarıyor.

AYLAN BEBEĞİ ÇABUK UNUTTUNUZ

Türkiye'nin milli gelire oranla dünyanın en fazla insani yardımda bulunan ülkesi olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin son 8 yılda sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptığını belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti: “Dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz'in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu. Özellikle Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil, binler, milyonlar, bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız.”

Erdoğan, “Sadece bu yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtardık, Suriyeliler dışındaki 58 bin düzensiz göçmeni ülkesine gönderdik” bilgisini paylaştı.

SURİYE KRİZİ ARTIK SONA ERDİRİLMELİ

Erdoğan, “Yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne, 12 milyonu aşkın insanın yerinden edilmesine yol açan Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir” diye konuştu.

Suriyenin, bugün insanlığın vicdanını yaralayan ve küresel adaletsizliğin adeta sembolü haline gelen bir coğrafya durumunda olduğuna işaret eden Başkan Erdoğan, sığınmacılar için fedakarca yürütülen bu çalışmalarda Türkiye'nin tek başına bırakıldığını söyledi.

TÜM ÜLKELER DESTEK VERMELİ

Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu ülkeden kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerdir. İdlib'de muhtemel katliamların ve yaklaşık 4 milyon kişilik potansiyel göç dalgasının önüne geçilmelidir. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkanı vardır. Bu sebeple İdlib'de güvenliğin ve istikrarın sağlanması hususunda tüm ülkelerin Türkiye’nin çabalarına destek vermesini bekliyoruz. Suriye'nin dörtte birini işgal eden ve sözde Suriye Demokratik Güçleri adıyla meşrulaştırılmaya çalışılan Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör yapılanmasının ortadan kaldırılmasıdır. Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız. ABD ile burada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmelerimiz sürüyor.

3 MİLYON KİŞİ DÖNEBİLİR

Niyetimiz, ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun desteğiyle burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır. Burada gerek Amerika gerekse koalisyon güçleri Rusya, İran hep birlikte el ele vermek suretiyle, bu güvenli bölgede bu mültecileri çadır kentlerden, konteyner kentlerden çıkartıp buraya yerleştirebiliriz. Bunun adımlarını birlikte atmak lazım. Bunu tek başına Türkiye kaldıramaz. Bu bölgenin derinliğini Deyrizor-Rakka hattına kadar indirebilirsek, ülkemizden, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkarabiliriz.”

#OurVoiceErdogan dünyada ilk sırada

Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesinde Twitter'da “Sesimiz Erdoğan” anlamına gelen İngilizce “#OurVoiceErdogan” etiketi açıldı. Kısa sürede “trend topic” listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu vurgulandı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, BM binasındaki Türk bayrağıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan 74. BM Genel Kurulu görüşmelerinin açılışının ardından yoğun görüşmelerde bulundu. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo'yla görüştü. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabulünün ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u ayrı ayrı kabul edecek. Başkan Erdoğan dün ayrıca, Medeniyetler İttifakı'yla THY arasındaki işbirliği protokolünün imza törenine BM Genel Sekreteri Guterres'le birlikte katıldı.