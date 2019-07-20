Gerçek ortaya çıktı: ABD, S-400'leri istemiyor çünkü...

Milli askeri çip, İHA’ların birbiriyle haberleşmesi, 6G, milli radar ve yerli işlemci, elektromanyetik bomba üzerine çalışmaların sürdüğü Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Dekan Yardımcısı Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kemal Özdemir, ABD’nin S-400 alımına neden karşı geldiği konusuna açıklık getirdi. Doç. Dr. Özdemir’e göre S-400 yukarıdaki gözümüz olacak. Sistemin birçok farklı frekans bantlarındaki gözlem kabiliyeti sayesinde topraklarımızda bizden gizli hiçbir yapı ve tehdit kalmayacak. Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Levent’teyseniz büyük binaları görürsünüz. Ancak Silivri’deyken Levent’e uçan sineği göremezsiniz. Yani büyük füzeleri tespit edebilirsiniz. Ancak önemli olan küçük olduğu kadar taktiksel uçan ve radara yakalanması çok zor olan F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarını da yakalayabilmektir. İşte S-400’ler bu alanda uzman. Türkiye S-400’lerle toprağının her karışının kontrolünün yanı sıra kendi hava sahasının güvenliğini de sağlamış oldu. S-400’ün savunma kalkanı alanının şimdilik en iyisi. Sistemin ikinci artısı ateşleme kabiliyeti. Hedefte en ufak bir sapma yok. Mesela, havada farklı yönlerde ilerleyen saatte 10 bin kilometreden daha hızla giden iki cisim düşünün. Bir milimden az açı sapmaları bile sizi kilometrelerce öteye savurabilir. Sistem o kadar hassas ki mikro düzeydeki açıyı kaçırmıyor. Bu sayede füze sert rüzgarlarda bile rotasından sapmıyor.”



TERÖRİSTLERİ SOBELEYECEK



F-16 ve benzeri jetlerin dış dünyayla haberleşmesini sağlayan transponder sistemiyle yerli bir pasif radarın tasarımcısı Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Ercüment Arvas, Türkiye’de S-400’lerin bakımı ve yazılımını yürütecek mikrodalga mühendis ekibinin olduğunu hatırlattı. Medipol’de mikrodalga mühendisliği üzerine çalışan güçlü bir ekibin ve bölümün olduğunu açıklayan ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ercüment Arvas, “Ekipte F-16 gibi uçaklarda kullanılan bazı hassas mikrodalga devrelerinin tasarım, imalat ve testlerinde bulunan değerli isimler var” dedi. Prof. Dr. Ercüment Arvas, mikrodalga frekansları üzerindeki çalışmalarda Türkiye’nin geldiği noktayı şöyle açıkladı: “Haberleşmede, sağlıkta, üretimde, rezerv çıkarmada ama en önemlisi milli savunmada mikrodalga frekansı kullanıyoruz. Görüntülü haberleşmenin süresi azalıyor. Pasif radar sistemiyle sinyal göndermeden hava araçlarının, yerini, rotasını ve niyetini tespit edebiliyoruz. Bunun yanı sıra ekibimle birlikte tasarımı tamamen bize ait olan duvar ötesi radar projesini sonuçlandırdık. Duvarın arkasında insan mı, silah mı var belirledik. Bu teknolojiler bize kendi sınırlarımızda daha rahat nefes aldıracak.”



(Akşam)