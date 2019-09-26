Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı

Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı belirtildi. Kararda ayrıca, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği de vurgulandı.