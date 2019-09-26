26 Eylül 2019 Perşembe 16:54:52 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:00:02
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında olduğu Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı. Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi.
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı belirtildi. Kararda ayrıca, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği de vurgulandı.
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