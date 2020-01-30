30 Ocak 2020 Perşembe 12:53:13 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 14:40:21
Genelkurmay Başkanı Yaşar güler, Rus mevkidaşıyla görüştü. Görüşmede İdlib’deki gelişmeler ele alındı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
(AA)
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