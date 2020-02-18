18 Şubat 2020 Salı 11:40:49 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:08:34
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Katar Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ülkemize gelen Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i askeri törenle karşıladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler, konuk komutanı, Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.
İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı törende, Ganim tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Orgeneral Güler ve Korgeneral Ganim, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.
AA
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