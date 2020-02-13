Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib ve güncel konular ele alınmıştır.