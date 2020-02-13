13 Şubat 2020 Perşembe 22:53:03 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 22:55:37
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib ve güncel konular ele alınmıştır.
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