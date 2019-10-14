14 Ekim 2019 Pazartesi 18:17:07 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 18:21:56
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Orgeneral Güler ve Orgeneral Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
AA
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