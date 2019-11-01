01 Kasım 2019 Cuma 11:20:40 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 11:22:31
Genelkurmay başkanı Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Yaşar Güler'in, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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