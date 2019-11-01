Genelkurmay başkanı Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Yaşar Güler'in, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.