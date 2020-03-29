İçişleri Bakanlığı: İstanbul, Ankara, İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak

  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4735
  • Euro
    7,1974
  • Altın
    338,4110
İstanbul
6 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'deki emniyet birimlerinde koronavirüs endişesi artıyor ABD'deki emniyet birimlerinde koronavirüs endişesi artıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sudan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi Sudan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
ABD’de tıbbi malzeme tükeniyor ABD’de tıbbi malzeme tükeniyor
Bakan Soylu: Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı Bakan Soylu: Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı
Burkina Faso'da koronavirüse yakalanan bakan sayısı 6'ya yükseldi Burkina Faso'da koronavirüse yakalanan bakan sayısı 6'ya yükseldi
Vali Yerlikaya duyurdu: 300 bin gıda kolisi, 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacak Vali Yerlikaya duyurdu: 300 bin gıda kolisi, 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacak
Adıyaman’da bıçaklı kavga: 6 gözaltı Adıyaman’da bıçaklı kavga: 6 gözaltı
İngiltere'de hayatın normale dönmesi 6 ayı bulabilir İngiltere'de hayatın normale dönmesi 6 ayı bulabilir
Başkan Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi Başkan Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür mektubu Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür mektubu
İstanbul'a giriş çıkışlar tek tek denetledi İstanbul'a giriş çıkışlar tek tek denetledi
Beşiktaşlı futbolcu taraftara seslendi Beşiktaşlı futbolcu taraftara seslendi
Afyonkarahisar'da otomobil ile çekici çarpıştı Afyonkarahisar'da otomobil ile çekici çarpıştı
Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi
Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi
Osmaniye’de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu Osmaniye’de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu
İçişleri Bakanlığı: İstanbul, Ankara, İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak İçişleri Bakanlığı: İstanbul, Ankara, İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2606’ya yükseldi Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2606’ya yükseldi
Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi
Nijerya'da silahlı çete üyesi 18 kişi öldürüldü Nijerya'da silahlı çete üyesi 18 kişi öldürüldü
Yusuf Yazıcı’dan memleketi Trabzon’daki ihtiyaç sahiplerine yardım Yusuf Yazıcı’dan memleketi Trabzon’daki ihtiyaç sahiplerine yardım
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Mart 2020 Pazar 20:40:57 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 21:05:12

İçişleri Bakanlığı: İstanbul, Ankara, İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ticari Taksilerle ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ilin valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerle ilgili yeni bir genelge daha gönderildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması olduğuna dikkati çekildi.

Genelgede, virüsün yayılmasını engellenmenin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun sağlanması olduğu vurgulandı. Sosyal izolasyonun sağlanmadığı hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin arttığına değinilen genelgede, bunun da vatandaşların hayatlarını kaybetme riskiyle toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olabileceğine dikkati çekildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildiğine işaret edilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"30 Mart Pazartesi saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Birinci gün olan 30 Mart Pazartesi saat 00.01'den 30 Mart pazartesi saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. 

Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek."

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER