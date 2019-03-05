Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları açıklandı! İşte evrak teslim, asil ve yedek duyurusu

İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

İŞKUR, GSB personel alımı kura sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. İl müdürlüklerinin noter huzurunda belirlenen adayların listesini Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezine göndermesinin ardından kura sonuçları, bakanlığın sistemini hazırladığı sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz.

GSB İŞKUR KURA SONUÇLARI İL İL SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURA ÇEKİMİ SONUÇ VE EVRAK TESLİMİ DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuru işlemleri tamamlanmış olup 27 Şubat 2019 tarihinde de kura çekimi yapılmıştır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

MESLEK KOLLARI

İSTENİLEN EVRAKLAR

Temizlik Görevlisi

En az İlköğretim diploması,

Cankurtaran

En az İlköğretim diploması, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az bronz cankurtaran belgesi,

Mekaniker (Pedallı Araçlar)

En az İlköğretim diploması, Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş teknik eleman belgesi,

Otobüs Kaptanı (Şoförü)

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, D sınıfı ehliyet, en az SRC 2 ve SRC 4 belgesi,

Aşçı Yardımcısı

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, aşçılık yardımcılığı kalfalık belgesi ve MEB onaylı hijyen belgesi,

Aşçı

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, aşçılık usta öğreticilik belgesi ve MEB onaylı hijyen belgesi,

Elektrik Tesisatçısı (Bina)

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, ilgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi,

Güvenlik Görevlisi

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, özel güvenlik elemanı sertifikası,

Havuz Suyu Operatörü

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, MEB onaylı havuz suyu operatörü sertifikası,

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, ilgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi ve MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesi,

Garson (Servis Elemanı)

En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması,

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)

En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması,

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni

En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması,

Makine Teknikeri

Üniversitelerin (Ön Lisans) Makine - Motor - Mekatronik bölüm diploması,

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri

Üniversitelerin (Ön Lisans) ilgili bölüm diploması,

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri

Üniversitelerin (Ön Lisans) çim alan tesisi ve yönetimi programı bölüm diploması,

Gençlik Lideri

Ön Lisans diploması, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı gençlik liderliği belgesi,

Gençlik Lideri

Lisans diploması, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı gençlik liderliği belgesi,

Muhasebeci

İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler lisans diploması



Not 1: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayların T.C. Kimlik Numaraları gizlenerek ilan edilmiştir.

Not 2: İşbu alım sürecine ilişkin müteakip işlemler İl Müdürlüklerince ayrıca ilan edilecektir.