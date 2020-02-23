  • Bist 100
    116829
  • Dolar
    6,0944
  • Euro
    6,6161
  • Altın
    322,8230
İstanbul
5 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye, İdlib için Rusya'ya 3 şart koştu Türkiye, İdlib için Rusya'ya 3 şart koştu
Fatih'te 9 araç yakılarak kundaklandı Fatih'te 9 araç yakılarak kundaklandı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Ceza indiriminde gözler Başkan Erdoğan'da! Ceza indiriminde gözler Başkan Erdoğan'da!
Gençleri ikna etmek için üç ayrı yöntem! Gençleri ikna etmek için üç ayrı yöntem!
Rusyalar, İdlib’te Türkiye’ye karşı Esed rejimine kalkan oluyor Rusyalar, İdlib’te Türkiye’ye karşı Esed rejimine kalkan oluyor
AFAD: İran'ın Hoy şehri yakınlarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi AFAD: İran'ın Hoy şehri yakınlarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Koronavirüs sonrası rotayı Türkiye'ye çevirdiler! Üç sektöre talep yağıyor Koronavirüs sonrası rotayı Türkiye'ye çevirdiler! Üç sektöre talep yağıyor
Türkiye düğmeye bastı! İran sınırında korona alarmı Türkiye düğmeye bastı! İran sınırında korona alarmı
Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı
İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Güney Kore'den uçakla gelen 200 kişiyi ülkeye almadı İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Güney Kore'den uçakla gelen 200 kişiyi ülkeye almadı
Emekli promosyon 2020 ne zaman? İşte emekliye kazanç yolu Emekli promosyon 2020 ne zaman? İşte emekliye kazanç yolu
Altın son zamanların en yüksek seviyesinde! Uzmanlar uyardı Altın son zamanların en yüksek seviyesinde! Uzmanlar uyardı
Belgeleri ortaya çıktı! Masonlar mallarını CHPye devretti Belgeleri ortaya çıktı! Masonlar mallarını CHPye devretti
Türk mühendisleri yerli lazer çipi üretmeyi başardı! Kilogram değeri 2 milyon dolar olan 'lazer çipi' Türk mühendisleri yerli lazer çipi üretmeyi başardı! Kilogram değeri 2 milyon dolar olan 'lazer çipi'
Almanya'da kafeye silahlı saldırı Almanya'da kafeye silahlı saldırı
İstanbul Havalimanı'nda "bir yolcunun streç filme sarıldığı" iddiası sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti İstanbul Havalimanı'nda "bir yolcunun streç filme sarıldığı" iddiası sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Rusya Dışişleri: Ocak ayı itibariyle 8 kez Rus hava üssüne saldırıldı Rusya Dışişleri: Ocak ayı itibariyle 8 kez Rus hava üssüne saldırıldı
Kar, yağmur, don, rüzgar ve çığ... Meteoroloji saat verip açık açık uyardı Kar, yağmur, don, rüzgar ve çığ... Meteoroloji saat verip açık açık uyardı
İşsizliği azaltacak öneriler İşsizliği azaltacak öneriler
TİM Başkanı Gülle: Türkiye koronavirüsten dolayı güvenilir liman oldu TİM Başkanı Gülle: Türkiye koronavirüsten dolayı güvenilir liman oldu
'Cep'ten çok konuşup az ödüyoruz 'Cep'ten çok konuşup az ödüyoruz
Elektronik tebligat ile 260 milyon lira tasarruf Elektronik tebligat ile 260 milyon lira tasarruf
İhracatta ana gündem koronavirüs oldu İhracatta ana gündem koronavirüs oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Şubat 2020 Pazar 09:17:37 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 09:19:58

Gençleri ikna etmek için üç ayrı yöntem!

Dağlara örgütün gerçek yüzünü anlatan broşürler atılıyor. Örgütteki gençlere mektup gönderiliyor. İkna timleri de ailelerle irtibat kuruyor.

Terörle mücadelede yeni yöntem PKK’ya ağır darbe vurdu. Jandarma ve Emniyet, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan gençler için ikna çalışması yürütüyor. 2018 yılında faaliyete geçirilen ikna çalışmalarında üç ayrı yöntem kullanılıyor. İlk olarak, dağlara örgütün gerçek yüzünü anlatan, ailesini ve yaşadığı yöredeki anılarını hatırlatan görsellerin yer aldığı Kürtçe ve Türkçe broşürler atılıyor. İkinci yöntem olarak örgütteki gençlere yine Kürtçe ve Türkçe mektup gönderiliyor. Mektuplarda gençlerin ailesiyle beraber geçirdiği bayram sabahları, sevdiği yemekler ve arkadaşlarıyla anıları anlatılıyor. Üçüncü yöntem olarak da, Jandarma ve Emniyet personelinden oluşan ikna timleri, ailelerle irtibat kuruyor.

HER TİMDE BİR KADIN 

İkna kabiliyeti güçlü olan personel arasından seçilen timler, bu konuda özel bir eğitim görüyor. Çocuğunu terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, siyasi parti, karakol ya da polis aracılığıyla bu talebini iletiyor. Daha sonra 2 ya da 3 kişilik ikna timi, ailelerle buluşuyor. Her timde mutlaka bir kadın bulunuyor. Anneyle irtibat kuran kadın görevli, çocuğunun durumuyla ilgili ve kendisiyle en son ne zaman irtibat kurduğuna dair bilgi alıyor. Daha sonra aileler aracılığıyla örgütten kaçmak isteyen gençlerle irtibata geçiliyor. Güvenlik kaynakları, izlenimlerini şöyle anlatıyor: Bazı aileler hemen güvenmiyor. Tabii biz de öyle... Ancak 3 ya da 4’ncü görüşmeden sonra karşılıklı olarak güven duygusu oturuyor. İkna faaliyetlerindeki en büyük amacımız çocuğun daha fazla suça bulaşmadan, terör örgütünün elinden kurtarmak ve tekrar topluma kazandırmaktır. İkna timleri, yaklaşık 6 bin aileyle düzenli olarak görüşüyor. Yapılan ikna çalışmalarında 2018 yılından bugüne kadar toplamda 477 terörist teslim oldu. 2018 yılında 165, 2019 yılında 273 ve 2020 yılının ilk 2 ayında 39 kişi örgütten kaçarak devlete sığındı. İkna çalışmalarının devam edeceğini ifade eden güvenlik kaynakları “Bu faaliyetler terörle mücadelenin yumuşak güç unsurudur. Güvenlik kuvvetlerimiz tarafından sürdürülen başarılı çalışmalar ve terör örgütünün kirli yüzünün ortaya konulması neticesinde önümüzdeki dönemde de örgütten kopmaların artarak devam edeceği değerlendirilmektedir” dedi.

(Türkiye Gazetesi)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER