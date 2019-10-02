Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk makam odasında rehin alındı, başkan kapıyı kırıp kurtardı
Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, isminin Sinan B., olduğu öğrenilen kişi tarafından makam odasında silahla rehin alındı. Belediye personeli dışarıya çıkartılarak binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sinan B. ikna edilerek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Gemlik'te daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B. saat 16.00 sıralarında silahla imar ve inşaat işlerinden sorumlu Zeynep Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı. Durumdan haberdar olan CHP'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar.
Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.
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