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29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:09:41 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:12:16

Gelir vergisi ödemesi ne zaman? Gelir vergisi ödeme sayfası!

Gelir vergisi ödemesi ne zaman? Gelir vergisi ödeme sayfası arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Vergi mükellefleri gelir vergisi borcunun 2. taksit ödemelerini ne zamana kadar yapabileceklerini merak ediyor. 2019 gelir vergisi 2018 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin ödeniyor. Gelir vergisi ödemesi vergi dairelerinden yapılabildiği gibi, internet üzerinden veya GİB mobil uygulamasından da yapılabiliyor. Gelir vergisi ödeme sayfası ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gelir vergisi ödemesi ne zaman? Gelir vergisi ödeme sayfası merak ediliyor. Vergi mükellefleri gelir vergisi borcunun 2. taksit ödemelerini ne zamana kadar yapabileceklerini araştırıyor. 2019 gelir vergisi, 2018 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin ödeniyor. Gelir vergisi ödemesi vergi dairelerinden yapılabildiği gibi, internet üzerinden veya GİB mobil uygulamasından da yapılabiliyor. Gelir vergisi ödeme sayfası ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Kira, zirai kazanç, ticari kazanç, menkul sermaye iradı, serbest meslek kazançları, ücretler ve diğer kazanç ve iratlar için gelir vergisi ödemesi yapılıyor. Senede iki eşit taksit halinde ödeme yapılabiliyor. 2019 yılının ilk taksit ödemeleri Mart ayı içerisinde yapıldı. Vergi mükellefleri gelir vergisi borcunun 2. taksit ödemelerini bu ay içinde yapıyor.

GELİR VERGİSİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2018 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit  ödeme dönemi 1 Temmuz 2019 tarihinde başladı. Gelir vergisi ödemeleri 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Mükellefin bu tarihi geciktirmeleri vergi cezası da ödemesi gerekecek.

GELİR VERGİSİ ÖDEME SAYFASI

GELİR VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Gelir Vergisi Ödemeleri,

1- GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android),

2- İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

3- Başkanlığın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, banka hesabından havale yöntemi  ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

4- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile,

5- Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden,

6- Tüm vergi dairelerinden, yapılabiliyor.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, Başkanlığın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

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