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15 Kasım 2019 Cuma 15:13:42 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 15:14:57

Gelinim Mutfakta toplam puan durumu bu hafta nasıl? 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta toplam puan durumu bu hafta nasıl? 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? merak ediliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri bu hafta kimin birinci olduğunu ve hangi yarışmacının veda ettiğini merak ediyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerinin yarıştığı, Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile izleyicilerden tam not alan Gelinim Mutfakta kıyasıya mücadele devam ediyor. Kaynanalar gelinlerinin hazırladıkları yemekleri tadarak puanlarını veriyor. En yüksek puanı alan gün birincisi bir çeyrek, haftanın en yüksek puanını alan hafta birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Bu haftanın birincisi ve elenen ismi haberimizde yer alıyor.

Gelinim Mutfakta'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelinim Mutfakta toplam puan durumu bu hafta nasıl? 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün haftanın finali yapılıyor. Haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda ederken, en yüksek puanını alan gelin ise 5 bileziğin sahibi oluyor. İzleyiciler Bu haftanın birincisi ve elenen ismi haberimizde yer alıyor.

15 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan gelin henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz içerisine eklenecek.

GELİNİM MUTFAKTA 14 KASIM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Naciye olarak açıklandı.

Naciye'nin hemen ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Melike oldu.

14 Kasım'ın en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puanla Elif oldu. 11 puan alan Duygu ise günü ikincilikle tamamlıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini yani 13 Kasım'ı sonuncu sırada bitiren isim 10 puanla Elif oluyor.

Elif'in ardından çarşambanın en düşük puanını alan ikinci gelini ise 11 puanla Duygu oluyor.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Naciye oldu. Melike ise 13 puan elde ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 12 KASIM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını 8 Naciye oldu. İkinci en düşük puanı alan gelin ise Duyu oldu.

Günü en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 15 puanla Melike oldu. Elif 14 puanla ikinci oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan yarışmacısı 8 puanla Melike olarak açıklandı.

Melike'nin ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Duygu olarak belirlendi.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Elif oldu. Naciye ise 11 puanla günü ikincilikle tamamladı. 

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