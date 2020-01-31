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31 Ocak 2020 Cuma 17:05:00 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 17:05:43

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma kim elendi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün haftanın finali yaşanıyor. Bugün hafta boyunca en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi yarışmaya veda edecek. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin ise 5 bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu haberimizde..

Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma kim elendi, kim birinci oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın birincisi ve elenen ismiyle birlikte puan durumları belli olacak. En yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziği de koluna takacak.

GELİNİM MUTFAKTA 31 OCAK KİM ELENDİ? KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın en düşük puanını alan gelin 47 puanla Nihan ve kayınvalidesi yarışmaya veda edecekti fakat Fatih Ürek, programın 450. bölümü dolayısıyla eleme yapılmadı.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 65 puanla Burçin oldu. Ayça ise 63 puanda kaldı.

30 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Nihan

Günün en düşük puanını alan 2. gelini 10 puanla Dilara

Günün en düşün puanını alan 3. gelini 12 puanla Burçin

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Ayça oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 29 OCAK 

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Ayça olarak belirlendi.

11 puanla Nihan, Ayça'nın ardından en düşük puanı alan ikinci isim oluyor.

Günün en yüksek puanını alan kişi ise 16 puanla Burçin oluyor. Dilara ise 14 puanla günü ikincilikle bitiriyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 28 OCAK 

Günün en yüksek puanını elde ederek çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Burçin oldu. 2 puanı silinen Ayça ise günün 13-2 yani 11 puanla ikinci oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Nihan oluyor, 2 puanı daha kesilen Nihan 4 puana düştü. Nihan'ın ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 11 puanla Dilara oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 OCAK 

11 puan ile Ayça hanım en düşük puanı aldı. Diğer 3 gelin ise 12’şer puan elde etti.

12’şer puanlı 3 gelin arasında kura çekimi yapıldı. Kazanan ismi Fatih Ürek açıkladı, kura sonucunda kazanan gelin Burçin hanım çeyrek altının sahibi oldu.

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