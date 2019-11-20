Gelinim Mutfakta Hint günü: Gelinim Mutfakta Hint yemekleri tarifleri sizlerle..

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinlerin kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Haftanın ortasında finale doğru giderken 5 altın bileziğin sahibini belirleyecek puanlar da şekilleniyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Hint günü yapılıyor. Bugün gelinler Hint kıyafetleriyle yarışıyor. Gelinler bugün istenen yemeği en güzel şekilde yapmak için bütün hünerlerini sergileyecek. Kayınvalideler tabakların tadacak ve gelininin tabağını bulmaya çalışacak.

GELİNİM MUTFAKTA HİNT YEMEKLERİ TARİFİ

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Hint Günü yapılıyor. Gelinlerden istenen yemeğin adı va tarifi yeni bölüm başladıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün saat 13:00'te Kanal D ekranlarında olacak.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında gün birincisi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.