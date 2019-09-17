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17 Eylül 2019 Salı 14:33:20 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 14:34:49

Gelinim Mutfakta Hatice elendi mi? Gelinim Mutfakta Hatice neden yok?

Gelinim Mutfakta Hatice elendi mi? Gelinim Mutfakta Hatice neden yok? merak ediliyor. Geçtiğimiz haftanın elenen ismin Ezgi oldu. Pazartesi günü yeni haftaya yeni yarışmacı ve kayınvalide ile başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün haftanın ikinci günü heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın başında Hatice'nin gelmeyişi ve yerine yeni yarışmacının gelmesi dikkat çekti. Gelinim Mutfakta seyircileri Hatice'nin neden gelmediğini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Gelinim Mutfakta Hatice'nin neden gelmediği programda açıklandı. İşte o neden...

Gelinim Mutfakta yarışmasında gün birinciliği için heyecanlı yarış devam ediyor. Kayınvalideler bugünkü yemeğin tadına bakarak gelinlerini bulmaya çalışıyor. Gelini Mutfakta yarışmasının başında Hatice'nin olmayışı dikkatleri çekiyor. İzleyiciler Gelinim Mutfakta Hatice elendi mi? Gelinim Mutfakta Hatice neden yok? sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Gelinim Mutfakta Hatice'nin neden gelmediği programda açıklandı. Gelinim Mutfakta Hatice gönderdiği bir video ile yarışmacı arkadaşlarına ve sevenlerine gereken açıklamayı yaptı.

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE NEDEN YOK?

Hatice, yaptığı açıklamasında, kızının diş çıkarma döneminde olması dolayısıyla yarışmaya bir süreliğine ara verdiğini duyurdu. Hatice malesef 5 aylık kızının diş çıkarma döneminin geldiğinin ve bu dönemin zor olduğunu dile getirdi. Yarış temposunda kızıyla ilgilenemeyeceği için ailesinin sağlığını tercih ettiğini belirtti. Bir süre izin isteyen Hatice, kızının sağlığının yerine geldiği zaman döneceğini belirtti.

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?

Hatice Karabulut, 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor. Yarışmanın ilk bölümünde kendisini tanıtırken zor ve hırslı bir insan olduğunu dile getiren Hatice Karabulut, iddiasını " "Buraya kazanmaya geldim, asla boş dönmeyeceğim" sözleriyle ortaya koymuştu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.
 
Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.
 
Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.

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