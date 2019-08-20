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20 Ağustos 2019 Salı 16:32:51 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 16:34:49

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Ağustos 2019!

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? merak ediliyor. Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Ağustos 2019 ile ilgili internet aramaları artıyor. Yeni sezonuna dün başlayan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranda yerini almaya devam edecek. Gelinim Mutfakta programında Ezgi, Gülcan, Hatice, Hülya ve Zeynep gün birinciliği için yarıştı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada günün yemeğini en güzel şekilde yapan ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Programı kaçıranlar veya final heyecanını göremeyenler Gelinim Mutfakta'da gün birincisini kimin olduğunu haberimizden öğrenebilir.

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? merak ediliyor. Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Ağustos 2019 ile ilgili internet aramaları artıyor. Yeni sezonuna dün başlayan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranda yerini almaya devam edecek. Gelinim Mutfakta programında Ezgi, Gülcan, Hatice, Hülya ve Zeynep gün birinciliği için yarıştı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada günün yemeğini en güzel şekilde yapan ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. 

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de yayınlanıyor. Programı kaçıranlar veya final heyecanını göremeyenler puan durumunu ve gün birincisini haberimizde görebilir.

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi ve Hatice aldı. En düşük puanların sahibi ise Gülcan ve Hülya oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan yarışmacı Ezgi oldu. Ezgi kayınvalidelerden toplamda 15 puan aldı. Hatice ise 14 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.

Günün en düşük puanını alarak salı gününü sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 7 puanla Gülcan olarak duyuruldu. Gülcan'ın ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 8 puanla Hülya oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU 20 AĞUSTOS 2019

Ezgi: 15

Gülcan: 7

Hatice: 14

Hülya: 8

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