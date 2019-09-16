Gelinim Mutfakta Ezgi elendi mi? Gelinim Mutfakta Ezgi ve Reyhan neden yok, ayrıldılar mı? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler, kendilerinden istenen yemekleri yapıyor, kayınvalideler ise tatlarına bakarak gelinlerini bulmaya çalışıyor. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin gün birincisi olup çeyrek altını alıyor. Haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Haftanın en düşük puanını alan gelini ise yarışmaya veda ediyor.

Fatih Ürek'in sunduğu programda bugün sevilen yarışmacı ve kayınvalide Ezgi ve Reyhan Hanımın olmayışı dikkat çekiyor. Gelinim Mutfakta Ezgi ve kayınvalidesi yeni bölümlerde olmayacak.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ ELENDİ Mİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz hafta 38 puanla haftanın en düşük puanını alan Ezgi oldu. Ezgi haftanın en düşük puanını alarak Gelinim Mutfakta yarışmasından elenen isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ KİMDİR?

Tunceli'de dünyaya gelen Ezgi Yıldırım, Elazığ'da yaşamaktadır. 4 yıldır evli olan Yıldırım’ın bir bebeği vardır. Gelini gibi aslen Tuncelili olan Reyhan Hanım ise Erzincan'da yaşamaktadır. Otoriter tavırlarıyla dikkat çeken Reyhan Hanım, haftanın ilk gününde sarfettiği 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekmişti. Kaynak: Gelinim Mutfakta Reyhan Yıldırım kimdir? Ezgi Yıldırım kimdir?