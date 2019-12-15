'Gelecek'in vitrini FETÖ hayranı

Ahmet Davutoğlu’nun parti tanıtım toplantısı, büyük bir skandala sahne olmuştu. Davutoğlu'nun, ‘Gelecek Partisi’nin vitrinine koymak amacıyla tanıtım toplantısında sol tarafına oturttuğu 22 yaşındaki Günaçar’ın, İstiklal Marşı'nı okumaması ve yaptığı açıklamalar büyük tepki çekmişti. Günaçar, gelen tepkiler sonrası FETÖ taktiği olan inkâr politikasına sarıldı.

AYNI DİLİ KONUŞUYORLAR

Toplantıda kendisine uzatılan bir mikrofona sarf ettiği hadsiz sözlerle ‘Gelecek Partisi’nin vizyonuna ilişkin ipuçları da veren İsmail Günaçar’la ilgili yeni skandallar gündeme geldi. Toplantıda İstiklal Marşı’nı okumayan Günaçar ve ABD’de yaşayan babasının ‘FETÖ’ye olan yakınlığı’ gözler önüne serildi. Günaçar ve 15 Temmuz’da yurtdışına kaçan FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Adem Yavuz Arslan'ın aynı ifadeleri kullanması da dikkati çekti.

ZAMAN’A MANŞET OLMUŞ

15 Temmuz gecesi ABD’ye kaçabilmek için her yolu denediğini kendi ağzıyla itiraf eden Günaçar’ın, darbe girişimini alenen öven tweetleri beğendiği de ortaya çıktı. FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nin ise Günaçar için övgü dolu haberler yaptığı belirlendi. Gazete, 2016 yılında manşet yaptığı Günaçar için “Yeni bir Aziz Sancar geliyor” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nin de Günaçar’ı öven çok sayıda haber yaptığı ortaya çıktı.

DARBE GİRİŞİMİNE BEĞENİ YAĞDIRMIŞ

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine tepki gösteren tek bir tweeti olmayan Günaçar’ın beğendiği İngilizce paylaşımlarda, “Erdoğan kontrolü kaybetti” ve “Darbe başarısız olursa Türkiye İslamcı bir devlete dönüşecek” yazıyor.

BABADAN İTİRAF

Davutoğlu’nun küçük prensi İsmail Günaçar’ın ABD’de yaşayan babası Recep Turgay Günaçar’ın da birçok skandal videosu bulunuyor. ABD'de “Guy Gunacar” ismiyle diş hekimliği yapan Günaçar, sık sık Youtube’da video yayınlayarak FETÖ savunuculuğuna soyunuyor. Günaçar'ın özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Başkan Erdoğan ve AK Parti'yi eleştiren videolar çekerek yayınladığı dikkati çekti. Günaçar bir videosunda da ABD’ye ilk geldiğinde FETÖ’cülerin evinde kaldığını itiraf ediyor.

YALANCI PEHLİVANLAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2023 küresel güç vizyonuna doğru emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin önünü kesmek için yeni senaryoların sahneye konulduğunu söyledi. Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır. Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış, kendilerinde ‘gelecek’ vehmeden birtakım yalancı pehlivanlar ‘yapraktan kispetler’ giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır.”