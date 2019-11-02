Geleceğe Nefes kampanyası nedir? Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar Geleceğe Nefes kampanyasının detaylarını öğrenmek istiyor. ​Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla; kampanya kapsamında 11 Kasım'da Türkiye genelinde aynı anda 11 milyon fidan dikilecek.Geleceğe Nefes kampanyası hakkında merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturuluyor.

11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.

GELECEĞE NEFES FİDAN DİMİ NE ZAMAN, NEREDE?

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.

Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından oluşturulan https://gelecegenefes.com/ adresin isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

'FİDAN SAHİPLEN' sekmesine tıklandıktan sonra, istenen bilgiler giriliyor. İsim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. Akabinde katılım belgesi ekrana geliyor.

GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır. 1 Fidan Bağışı için 10 TL ödeniyor. E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim ediliyor.