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10 Kasım 2019 Pazar 15:18:25 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 15:20:28

Geleceğe Nefes fidan dikimi ne zaman saat kaçta yapılacak? Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikimi töreni nerede?

Geleceğe Nefes fidan dikimi ne zaman saat kaçta yapılacak? Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikimi töreni nerede? sorularının yanıtı merak ediliyor. Rekor katılımın yapıldığı Geleceğe Nefes Ol kampanyasında geri sayım sona eriyor. 11 milyon fidanın sahiplenildiği kampanyada fidan dikimi töreni için heyecanlı bekleyiş bitiyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kampanyada 11 milyon fidan dikim töreninin nerelerde yapılacağı merak ediliyor. Geleceğe Nefes Ol fidan dikimi tören yerleri ve saatleri ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor..

Geleceğe Nefes Ol kampanyasında heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Geleceğe Nefes Ol fidan dikimi törenleri yoğun ilgi görüyor. 11 milyon fidanı sahiplenen vatandaşlar fidan dikimi törenine de katılmak istiyor. Vatandaşlar Geleceğe Nefes Ol fidan dikimi ne zaman saat kaçta yapılacak? Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikimi töreni nerede? sorularının yanıtını yoğun olarak araştırıyor. Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında yapılacak 11 milyon fidan dikimi törenleri hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

11 MİLYON FİDAN DİKİMİ KAÇ ALANDA YAPILACAK?

11 milyon fidan, 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek. 

GELECEĞE NEFES OL FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDE?

Geleceğe Nefes Ol fidan dikim yerleri illere göre listelenmiş olup, aşağıdaki sorgulama ekranından görülebiliyor.

GELECEĞE NEFES OL FİDAN DİKİM ALANLARI SORGULAMA EKRANI
 

FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fidan dikme töreni 11 Kasım 2019 11:11'de başlayacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "11 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz." denildi.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu proje aynı zamanda vatandaşların yoğun talep ve isteği üzerine oluşturulmuş bir farkındalık projesidir.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde: FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta giriyorsunuz. İstediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.

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