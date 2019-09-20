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20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 23:54:45

Gazilerden Başkan'a teşekkür

Başkan Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla Aile Bakanı Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. 15 Temmuz gazisi Ülkü Sayın, “Biz belki bir gün savaştık ama Cumhurbaşkanımız o hainlerle hergün savaştı. Allah razı olsun” dedi. 

Başkan Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Erdoğan, gazilerle tek tek tokalaşıp sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Gaziler, Külliye’den ayrılırken habercilerin sorularını yanıtladı. Genelkurmay Başkanlığı önünde 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan ve aynı yerde babası ve eniştesini şehit veren Ülkü Sayın, “Biz, belki o hainlerle bir gün savaştık ama Cumhurbaşkanımız o hainlerle her gün savaş içinde. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi. Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun programına rağmen bu özel günde kendilerini ağırladığını belirterek, “Çocuklarımıza, torunlarımıza kadar sordu. Tüm gaziler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan daha mutlu bir şey olamaz” ifadelerini kullandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde 15 Temmuz gecesi gazi olan Nevzat Köroğlu da darbe girişiminde çapraz ateşte kaldığını belirterek, “Reisimizden Allah razı olsun, bize abi oldu, baba oldu, kardeş oldu. Hepimizin derdini birebir dinledi. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın” diye konuştu. 

Gaziler, kabul sonrasında habercilerin sorularını yanıtlarken Başkan Erdoğan’a teşekkür etti. 

Şehit yakını ve gazilerin atama töreninde duygusal anlar yaşandı. 

425 ŞEHİT YAKINI VE GAZİ KAMUYA ATANDI

Aile Bakanı Selçuk, dünkü atamalarla birlikte bu yıl toplam bin 619 hak sahibinin istihdam edildiğini söyledi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 425 şehit yakını ve gazinin ataması çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk atama töreninde yaptığı konuşmada, “İstiyoruz ki sizler daha müreffeh bir yaşam sürdürün. Bunun için de maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla haklarınızı genişletmek için her daim uğraşıyoruz. 

YAŞ SINIRI YÜKSELDİ 

Şehit yakınlarımızın bir olan istihdam hakkını ikiye çıkardık. Vazife malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlarımız da istihdam hakkından yararlanabiliyor. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık” ifadelerini kullandı. 

UNVANLI KADROLAR 

Eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılırken, öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkanı sunduklarını anlatan Selçuk, “Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor. Hizmetli unvanında çalışan gazilerimizin memur unvanlı kadrolara geçmesine imkan sağladık. Böylece ileride doğabilecek hak kayıplarının önüne geçmiş olduk” dedi. 

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