Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 zanlı yakalanırken, aramalarda ise 349 gram uyuşturucu madde, 8 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA