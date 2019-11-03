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03 Kasım 2019 Pazar 11:47:20 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 11:48:11

Gaziantep'te huzur operasyonları

Gaziantep'te yapılan huzur operasyonlarında toplam 282 olayla ilgili 257 şahsa yönelik adli ve idari işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise 31 adet tüfek ile birlikte 6 adet tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde polis ekiplerinin 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde yaptığı çalışmalarda uyuşturucu konusuyla ilgili 27, hırsızlık konusuyla ilgili 6, kabahatler kanunuyla ilgili 99 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken 35 aranan şahıs da yakalandı.

Ekipler çalışmalar kapsamında toplam 282 olaya müdahale ederken 257 şahsa yönelik adli ve idari yasal işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise 27.48 gram metamfetamin maddesi, 13.25 gram esrar maddesi, 8.56 gram bonzai maddesi, 4 adet captagon hap, 2.92 gram jameika maddesi, 6 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca parçaları, 31 adet tüfek, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet bıçak, 2 adet kesici alet, 1 adet el matkabı ve 1 adet mengene ele geçirildi.

(İHA)

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