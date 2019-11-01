01 Kasım 2019 Cuma 22:01:27 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 22:03:01
Gaziantep'te düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentte 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda "Terör örgütü FETÖ/PYD'ye üye olmak" suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.
(AA)
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