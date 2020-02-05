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05 Şubat 2020 Çarşamba 09:33:57 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 09:36:01

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde veba alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde telef olan bir kuzuda veba tespit edildi. İki kuzunun daha hastalanması üzerine inceleme başlatan ekipler giriş çıkışları yasakladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde telef olan bir kuzuda veba tespit edildi. İHA'nın haberine göre; Gaziantep'in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Kanat’a ait bir kuzu doğumundan bir ay sonra telef oldu. İki kuzunun daha hastalanması üzerine inceleme başlatan ekipler, hayvanlarda veba olduğunu belirledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasta olan kuzulardan alınan numuneler incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi.

Beyler Mahallesi ve çevresinde toplam 7 bin koyun, kuzu ve keçi aşılanırken, mahalleye canlı hayvan giriş çıkışı da yasaklandı.

 

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