05 Mart 2020 Perşembe 16:04:27 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 16:16:25
Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu
Gaziantep Valiliği, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz."
İHA
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