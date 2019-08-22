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22 Ağustos 2019 Perşembe 19:03:05 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:07:15

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Şırnak'ta en büyük proje huzurdur

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; "(Şırnak) Burada en büyük proje huzurdur. Kentte güvenlik güçlerimizin üstün başarıları ve gayretleriyle bu huzur sağlandı. Rabbim bu kardeşlik iklimini bozmasın. Biz Şırnak'ın hizmetindeyiz, vatandaşlarımızın hizmetkarıyız" açıklamasında bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "(Şırnak'ta) Burada en büyük proje huzurdur. Kentte güvenlik güçlerimizin üstün başarıları ve gayretleriyle bu huzur sağlandı. Rabbim bu kardeşlik iklimini bozmasın. Biz Şırnak’ın hizmetindeyiz, vatandaşlarımızın hizmetkarıyız." dedi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde görevli teknik ekiplerden oluşan heyetle temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şahin, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Otelde düzenlenen toplantıda kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Şahin, yaptığı konuşmada, Şırnak Belediyesine her türlü desteği sağlamak amacıyla kente geldiklerini söyledi.

Teknik ekiplerin bundan sonra Şırnak’a sürekli geleceğini ve her türlü destekte bulunacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Şırnak’ın sorunu bizim sorunumuz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Burada en büyük proje huzurdur. Kentte güvenlik güçlerimizin üstün başarıları ve gayretleriyle bu huzur sağlandı. Rabbim bu kardeşlik iklimini bozmasın. Biz Şırnak’ın hizmetindeyiz, vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Allah’ın izniyle bu bölgenin, buranın parlayan bir yıldız olması konusunda bütün gücümüzle yanında olacağız, bir ve beraber olacağız."

- "Sıkıntılar geride kalıyor"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da valilik olarak kentin gelişmesi için belediyeye her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın 2016 yılında kente verdiği zarar ve sıkıntıları anımsatan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bölücü terör örgütünün maalesef menfur saldırıları oldu. Bunun en acımasız örneği 3 yıl önce burada yaşanan çukur, barikat eylemleriydi. İnşallah o sıkıntılar geride kalıyor. Şehrimizde bu çukur eylemlerinin ardından yeniden ayağa kalkma süreci yaşıyor ve bunu memnuniyetle söyleyebiliriz ki çok büyük mesafeler katedildi. Devletimiz hem güvenlik anlamında varlığını, ağırlığını hissettirdi hem de yapısal dönüşüm anlamında büyük yatırımları sağladı."

Kentteki eksiklikleri tespit ettiklerini vurgulayan Pehlivan, el birliğiyle fikirleri projelere dökerek en iyi hizmeti yapmak için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Çalışmaların somut şekilde yatırımlara dönüşmesi çabası içinde olacaklarını anlatan Pehlivan, "Eğitimi ve üretimi çok önemseyeceğiz çünkü bu iki temel alanda mesafe alırsak, bölge insanımızı ve gençlerimizi iyi meslek sahibi edebilirsek bölgemize değer katacaklardır. Güvenlik anlamında birliğimizi bozmaya çalışacak unsurlara izin verilmeyecek, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Görüyoruz ki güvenliğimiz ne kadar iyi olursa o derece rahat ve huzurlu bir çalışma imkanımız oluyor. Bu çalışmaların hayırlara, iyiliklere vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da göreve geldiklerinden bu yana geçen 4,5 aylık süreçte kentin sıkıntılarının giderilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaptıklarını belirterek, planlamalara göre çalışma izlediklerini söyledi.

Şahin ve beraberindekiler, daha sonra terör saldırılarında zarar görenler için Gazi Paşa ve Yeşilyurt mahallelerinde inşa edilen konutları inceledi.

(AA)

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