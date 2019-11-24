Gazeteci Nedim Şener'e İYİ Parti'den tehdit: Kolunu bacağını kırıp eline verirler

Gazeteci Nedim Şener’in Meral Akşener'in Basın Danışmanı ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile yaptığı tartışmada seviye düşmüş ve İYİ Partili Öztürk Nedim Şener’e dönük küfür ve argo içeren ifadeler kullanmıştı. Taraflar arasındaki tartışma sürerken bazı İYİ Partililerden Gazeteci Nedim Şener’e yönelik tehditler gelmeye başladı.

“KOLUNU BACAĞINI KIRIP ELİNE VERİRLER”

Sosyal medya hesabında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu belirten Murat Köse adlı kullanıcı Nedim Şener’e tehditler savurdu. Köse Nedim Şener’in Yasin Öztürk’e cevabını alıntılayarak “Bak Nedim” Biz, sopayla insanların kafasını gözünü patlatmayı tasvip etmiyoruz. Lakin bu yöndemi savunanlardan çok küçük bir kısım da olsa, bizim partiye gelenler oldu. Tamamı öne tarafta kalmış değil yani. Yarın öbür gün, kolunu bacağını kırıp eline verirler. Uyarmadı deme!” ifadelerini kullandı.

Daha sonra paylaşımını silen Köse’nin tehditlerini Nedim Şener ekran görüntüsünü paylaşarak ifşa etti.