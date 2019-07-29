Gazeteci İsmail Saymaz ile Banu Güven sosyal medya üzerinden birbirine girdi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk halkı, İslamcıların ümmetçi hayallerinin bedelini ödemek zorunda değildir" ifadelerini kullandı. Banu Güven ise, Saymaz'ın sözlerine tepki göstererek "Bunun acısı mültecilerden çıkarılmamalıdır" dedi ve ekledi, "Ülkesi yerle bir edilen insanlara 'defolun' denmesi hoş görülebilir mi". Güven'in bu çıkışına tepki gösteren Saymaz ise "Kim dedi bunun sorumlusu Suriyelilerdir" diyerek cevap verdi.

GAZETECİSİN BİLMEN GEREKİYOR

Saymaz'ın tüm Suriyelileri hedef alan açıklamasına yanıt veren Güven ise “İsmail, bu nasıl bir soru! Bu üslubu benimsemen ne kadar ayıp! Hedef göstermek gibi. Memleketimden yükselen nefret dalgasını böyle dert edinmemin sebebi memleketime ve insanlığa aidiyet duygumdur. Gazetecisin, IŞID'lilerin sadece bayramlarda girip çıkmamış olduğunu bilmen gerekir” ifadelerini kullandı.

Güven ayrıca, Saymaz’ın bütün mültecileri potansiyel suçlu olarak gösterdiğini belirtti.

İşte iki gazetecinin o tartışmaları:







