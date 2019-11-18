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18 Kasım 2019 Pazartesi 14:15:37 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 16:17:06

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'tan dikkat çeken açıklama! FETÖ'nün manipülasyonlarını nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin önemli bir belge ortaya koydu

Gazeteci Ceyhun Bozkurt bugün kaleme aldığı yazısında, FETÖ'nün Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırı, tehdit ve manipülasyonların nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin önemli bir belge ortaya koydu. Kendi köşesinde kaleme aldığı yazısında Bozkurt, "Gerçek nedir? Bilinçten, düşünceden ve kurgulanmış olandan bağımsız olarak var olan, yalan olmayan şeye denir. Evet yalan olmayan şey gerçektir. Gazetecilik açısından bu zorunludur. Biz gazeteciler gerçeğin peşinde olmak zorundayız. Onu yansıtmalıyız. Her konuyu bilemeyebiliriz. Ancak hiç değilse kendi alanlarımızda gerçekleri anlatmak zorundayız." ifadelerine yer verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

FETÖ'nün Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırı, tehdit ve manipülasyonların nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin önemli bir belge bugün gazeteci Ceyhun Bozkurt tarafından ortaya çıkarıldı.

Kendi köşesinde kaleme aldığı yazısında Bozkurt, "Gerçek nedir? Bilinçten, düşünceden ve kurgulanmış olandan bağımsız olarak var olan, yalan olmayan şeye denir. Evet yalan olmayan şey gerçektir. Gazetecilik açısından bu zorunludur. Biz gazeteciler gerçeğin peşinde olmak zorundayız. Onu yansıtmalıyız. Her konuyu bilemeyebiliriz. Ancak hiç değilse kendi alanlarımızda gerçekleri anlatmak zorundayız." ifadelerine yer verdi.

"YALAN, DEZENFORMASYON DENİNCE AKLA İLK OLARAK FETÖ GELİR"

"Hedeflerine ulaşmak için yalan, dezenformasyon, manipülasyon gibi yöntemleri uygulayan legal veya illegal çok sayıda yapılanma vardır. İllegal yapılanmaların başında terör örgütlenmeleri gelir. Çok sayıda yalan bilgiyi dolaşıma sokup, bu yalanı manipüle ederek halkı mevcut yönetimlere veya devlete karşı ayaklandırmayı, kışkırtmayı amaçlarlar. Yalan, dezenformasyon, manipülasyon denince de akla ilk olarak gelen örgütlenme FETÖ’dür. 

FETÖ saydığımız bütün bu olumsuz özelliklerde adeta bir ustadır. Bir FETÖ’cü, bu işin eğitimi almıştır. İnsanın gözlerinin içine bakarak yalan söylemede çok başarılıdır. Hiç renk vermezler. Özellikle medya alanında bir döneme damgasını vuran olumsuz etkisi yadsınamaz olan FETÖ, bu özellikleri birleştirerek günümüzde algı operasyonu denilen operasyon yöntemini çok alçakça uyguladı. Ancak 7 Şubat MİT krizi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz dönemlerinde adım adım devlete yönelip, birileri aracılığıyla devleti, dolayısıyla Türkiye’yi işgale kalktı. Türk devlet mekanizması gerekli tedbirleri almasaydı, algı operasyonlarıyla kitleleri uyuşturan ve aynı zamanda bir casusluk/istihbarat yapılanması olan FETÖ, Türkiye’nin üzerine karabasan gibi çökebilirdi. "

İŞTE O TALİMATLAR...

"Nedim Şener’in “Şeytan’ın Kara Kutusu” isimli kitabında da bu örgütün “Renklendirme” adı altında sosyal medyada bir çalışma yürüttüğü yazıyor. Peki örgüt bu konuda ilk defa nasıl organize bir güç haline geldi? Hiç düşündünüz mü? Evet kumpas dönemlerinde, MHP’ye yönelik kaset kumpası sürecinde ciddi saldırılar yaptılar. Ancak bu saldırılar, bir merkezden olduğu belli hesaplar üzerinden yapılmıştı. Peki tabana yayılarak yapılan saldırının ilk olarak ne zaman yapıldığını biliyor musunuz? 

Hatırlayın… 17-25 Aralık öncesinde, örgütün en önemli militan kazanma kaynağı haline gelen dersanelerin kapatılması sürecinde örgüt tarafından militanlarına 8 maddelik bir talimat gönderildi. Bu talimat, örgütün kullandığı bilinen bir hesap tarafından paylaşıldı. “EŞ DOST VE YARENLERE DUYURULUR” başlığını taşıyan bu 8 maddelik listesinin ilk 3 maddesinde hükümete “şer odak” ifadesi kullanılarak militanlarına “dersanelerin kapatılmasını engellemek için harekete geçilmesi” talimatı verildi. Ardından listenin 4, 5 ve 6’ncı maddelerinde açık açık şu ifadeler kullanıldı:

4- Acilen herkes bir tweet hesabı açmalı. Olanlar ikinciyi açmalı.

5- Telefon, mesaj, e-mail, özellikle tweet atılacak. (bir FETÖ’cü hesabı belirtilmiş-CB) takip edilecek. Saat 20-21 arası.

6- Twit profilinde mutlaka herhangi bir resim olmalı. Yumurta olmamalı."

"YALANCILARA, MANİPÜLATÖRLERE DİKKAT EDİN"

"Sözünü ettiğim tarih, 2013 yılının kasım ayı. Örgüt, sosyal medyada organize bir saldırıyı, kumpaslar için oluşturdukları özel hesaplardan çıkarıp, tüm tabanına yaymanın talimatını bu tarihte verdi. O günden sonra da sosyal medya adeta sahte profillerle yapılan manipülasyonların, organize saldırıların merkezi haline geldi. 

Hep söylüyoruz, yine söyleyelim. Yalancılara, manipülatörlere, terör örgütlerine dikkat edin. Çok insanın canı yandı. Bir daha yanmasın…"

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