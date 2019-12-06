06 Aralık 2019 Cuma 11:41:02 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 13:18:20
Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıyla ilgili karar verildi
Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Davada 2 sanığın ise beraatine karar verildi
Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Davada 2 sanığın ise beraatine karar verildi.
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